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Göztepe, Furkan Bayır ile Anlaştı

Göztepe, Furkan Bayır ile Anlaştı
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Göztepe, Alanyaspor'un 24 yaşındaki savunma oyuncusu Furkan Bayır ile her konuda anlaşma sağladı. Genç futbolcu, takıma katılmak için son detayların görüşüldüğü bildirildi.

Göztepe, Alanyaspor'un 24 yaşındaki savunma oyuncusu Furkan Bayır'la her konuda anlaşma sağladı.

Göztepe, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte takviyelere başladı. İlk olarak forvet hattını güçlendiren İzmir ekibi, Athletico Paranaense'den Emersonn Correia da Silva'yı kadrosuna kattı. Şimdi de savunmaya transfer yapmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'da kadro dışı kalan 24 yaşındaki stoper Furkan Bayır'ı renklerine bağlamak için her konuda anlaşma sağladı. Son detayların görüşülmesinden sonra taraftar arasında resmi imzaların atılması ve transfer duyurusunun da yapılması bekleniyor.

Göztepe'nin, 2025 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan genç oyuncu için Alanyaspor'a bir miktar bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Menemen FK altyapısında yetişen Furkan Bayır'ın da tekrar İzmir'e dönmek istediği belirtildi.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Alanyaspor formasıyla 4 maça çıkarken, 223 dakika sahada kaldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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