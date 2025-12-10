Göztepe'de golcüler netleşiyor

SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de forvet arayışları hız kazanırken, liste de ortaya çıkmaya başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, 2-1 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından minimum 3 golcü almak istediklerini dile getirdi. Juan dışında Janderson ve Sabra'dan beklediği verimi alamayan Göztepe'de yönetimin Perulu Victor Guzman, Brezilyalı forvetler Ricardo Mathias ile Andre Henrique ile temasta olduğu ifade edildi.

Scout ekibinin 3 futbolcunun yanı sıra alternatif isimleri de belirlediği ifade edildi. Futbola ülkesi Peru'nun Ülianza Lima takımında başlayan Guzman geride kalan yaz döneminde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un altyapısına transfer oldu. Lizbon'da U23 takımında forma giyen 19 yaşındaki forvet, Peru'nun alt yaş kategorilerinde milli formayı da terletti. 19 yaşındaki Ricardo Mathias ise Internacional'da top koştururken, 23 yaşındaki Andre Henrique ise Gremio'da görev yapıyor.