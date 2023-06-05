Göztepe, Florian Jozefzoon ile ilgileniyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, RKC Waalwijk forması giyen Surinam asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Florian Jozefzoon ile ilgileniyor. İzmir temsilcisi, son olarak Hollanda Eredivise ekiplerinden RKC Waalwijk'de forma giyen Jozefzoon'un menajerler tarafından önerildi. Oyuncu, sağ kanatın yanı sıra sol kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor.