Göztepe filede kritik sınavda

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda bu sezon oynadığı 19 maçta 16 galibiyetle liderlik koltuğunu bırakmayan Göztepe, yarın en önemli takipçilerinden Edremit Belediye Altınoluk'u zirve için önemli sınavda ağırlayacak.

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda bu sezon oynadığı 19 maçta 16 galibiyetle liderlik koltuğunu bırakmayan Göztepe, yarın en önemli takipçilerinden Edremit Belediye Altınoluk'u zirve için önemli sınavda ağırlayacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Aynı sayıda galibiyet alan iki takımdan Göztepe'nin 48, Edremit'in 45 puanı bulunuyor. Göztepe geçen hafta İzmir derbisinde ezeli rakibi Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etmişti. Derbiyi kaybederek Play-Off şansını zora sokan Karşıyaka da yine zirve takipçilerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u saat 16.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek.