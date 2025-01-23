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Göztepe, Fenerbahçe'yi Mağlup Ederek Deplasmanda Galibiyet Arıyor

Göztepe, Fenerbahçe'yi Mağlup Ederek Deplasmanda Galibiyet Arıyor
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Trendyol Süper Lig'de deplasmanda istediği sonuçları alamayan Göztepe, Fenerbahçe'yi mağlup ederek 2025 yılının ilk dış saha galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. İzmir ekibi, sezon boyunca iç sahada başarılı olurken, dış sahada zorluklar yaşıyor.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanan Göztepe, pazar günü konuk olacağı Fenerbahçe'yi mağlup ederek 2025 yılının ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik alırken 5 kez mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte topladığı 34 puanla 4. basamakta bulunuyor. Bu sezon iç sahada yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, aynı oyunu deplasmanda sergilemekte zorlanıyor. Dış sahada lige 2 beraberlikle başladıktan sonra art arda 3 maçını kaybeden İzmir ekibi, ilk galibiyetini 24 Kasım 2024'te Beşiktaş'a karşı almıştı. Sarı-kırmızılılar, o tarihten sonra deplasmanda oynadığı müsabakalarda düşüşe geçerek 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İzmir ekibi, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçında hata yapmayarak hem 3 maç sonra dışarıda kazanmak istiyor hem de 2025 yılının ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

İki takım arasında ligin ilk devresinde İzmir'de oynanan müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramamış ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Yeni transfer ilk antrenmanına çıktı

Göztepe'nin Athletico Paranaense'den kadrosuna kattığı Emersonn Correia da Silva, İzmir ekibiyle ilk antrenmanına çıktı. 20 yaşındaki oyuncunun, hafta sonu oynanacak maçta kadroda yer alması bekleniyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un bu oyuncuya müsabakanın gidişatına göre ikinci yarıda şans vermesi tahmin ediliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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