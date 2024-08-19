Göztepe, Fenerbahçe'ye karşı geri dönüş yaparak beraberlikle ayrıldı

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'ndaki olaylı maçta Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen pes etmeyen ve 90+6'ncı dakikada Romulo'nun golüyle sahadan beraberlikle ayrılan Göztepe, evinde yenilgiyi unuttu. Son olarak sahasında geçen sezon 1'inci Lig'de 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan İzmir ekibi, 2024 senesinde henüz mağlup olmadı. Göztepe Kocaelispor ile oynadığı maçın ardından daha sonra çıktığı 12 karşılaşmada rakiplerine galibiyet sevinci tattırmadı. Bu periyotta 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde sarı-kırmızılılar kaybetmeme geleneğini Süper Lig'de de sürdürmeye devam etti.

Kocaelispor maçından sonra Gürsel Aksel Stadı'nda Tuzlaspor, Giresunspor, Eyüpspor, Ümraniyespor, Altay, Boluspor . Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği'ni yenen Göztepe, Manisa FK, Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK ile berabere kaldı. 2 sezon sonra döndüğü Süper Lig'deki ilk iç saha maçında ise Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe, önemli bir geri dönüşe imza attı.

Maçın 45+1'inci ve 45+6'ncı dakikalarında yediği gollerle ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Göztepe, ikinci yarıda taraftarının desteğini arkasına alarak rakibini bunaltan İzmir ekibi önce 68'inci dakikada Koray Günter ile umutlandı, 90+6'da Brezilyalı golcüsü Romulo ile puanı kaptı.

Bu hafta deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak Göztepe, 4'üncü haftada ise Gürsel Aksel'de Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edecek.