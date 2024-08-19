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Göztepe, Fenerbahçe'ye karşı geri dönüş yaparak beraberlikle ayrıldı

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Süper Lig'in 2. haftasında Gürsel Aksel Stadı'ndaki olaylı maçta Fenerbahçe'ye karşı geri dönüş yapan Göztepe, Romulo'nun golüyle beraberlik elde etti.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'ndaki olaylı maçta Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen pes etmeyen ve 90+6'ncı dakikada Romulo'nun golüyle sahadan beraberlikle ayrılan Göztepe, evinde yenilgiyi unuttu. Son olarak sahasında geçen sezon 1'inci Lig'de 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan İzmir ekibi, 2024 senesinde henüz mağlup olmadı. Göztepe Kocaelispor ile oynadığı maçın ardından daha sonra çıktığı 12 karşılaşmada rakiplerine galibiyet sevinci tattırmadı. Bu periyotta 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde sarı-kırmızılılar kaybetmeme geleneğini Süper Lig'de de sürdürmeye devam etti.

Kocaelispor maçından sonra Gürsel Aksel Stadı'nda Tuzlaspor, Giresunspor, Eyüpspor, Ümraniyespor, Altay, Boluspor . Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği'ni yenen Göztepe, Manisa FK, Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK ile berabere kaldı. 2 sezon sonra döndüğü Süper Lig'deki ilk iç saha maçında ise Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe, önemli bir geri dönüşe imza attı.

Maçın 45+1'inci ve 45+6'ncı dakikalarında yediği gollerle ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Göztepe, ikinci yarıda taraftarının desteğini arkasına alarak rakibini bunaltan İzmir ekibi önce 68'inci dakikada Koray Günter ile umutlandı, 90+6'da Brezilyalı golcüsü Romulo ile puanı kaptı.

Bu hafta deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak Göztepe, 4'üncü haftada ise Gürsel Aksel'de Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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