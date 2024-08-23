Göztepe, Fenerbahçe maçının cezasına itiraz edecek

Göztepe Spor Kulübü, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 2 maç saha kapatma cezasına itiraz etmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının yankıları sürmeye devam ediyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yapılan incelemeler sonrasında cezaları açıkladı. Göztepe, 2 maçlık saha kapatma cezası alınca bu karara itiraz etme kararı aldı. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe Spor Kulübü olarak, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü açıklanan PFDK kararlarına ilişkin tüm itiraz haklarımızı kullanmak üzere gerekli çalışmalara başladığımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibinin PFDK tarafından aldığı diğer cezalar ise şöyle:

"Göztepe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribünü 213,214, Batı Tribünü 224, Kuzey Tribünü 207, Güney Tribünü 219, Batı Vıp Tribünü 225 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe görevlisi Fatih Özkan'ın, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve rakip takım kulüp başkanına yönelik saldırısı nedeniyle neticeten 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İZMİR