Göztepe, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda takım, hem ısınma hem de pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirdi.
