Göztepe, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor