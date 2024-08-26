Göztepe, Fenerbahçe maçı cezaları için Tahkim Kurulu'na itiraz etti
Göztepe, Fenerbahçe maçı sonrası verilen cezalar için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini açıkladı. Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçta çıkan olaylar sebebiyle PFDK tarafından 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe, kararın değişmesi veya indirim alması için Tahkim Kurulu'na başvurdu.
Göztepe, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe maçı sonrası verilen cezalar için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini açıkladı.
Süper Lig'in 2. haftasında oynadığı Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe, bu kararın değişmesi veya indirim alması için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe Spor Kulübü olarak, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü açıklanan PFDK kararına ilişkin itirazımızı Tahkim Kurulu'na yapmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR
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