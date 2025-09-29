Haberler

Göztepe, Fenerbahçe Koleji'ni Mağlup Ederek Sezonun İkinci Haftasını Tamamladı

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ikinci haftası tek maçla sona erdi. Fenerbahçe Koleji, Göztepe'yi ağırladı ve son çeyrekteki etkili performansla 96-81 galip geldi.

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe Koleji, Göztepe'yi konuk etti.

Göztepe, maçın 3. çeyreğine 1 sayı geride girse de son çeyrekte Fenerbahçe Koleji'ni 96-81 yendi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
