Göztepe, Fenerbahçe Koleji'ni Mağlup Ederek Sezonun İkinci Haftasını Tamamladı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ikinci haftası tek maçla sona erdi. Fenerbahçe Koleji, Göztepe'yi ağırladı ve son çeyrekteki etkili performansla 96-81 galip geldi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonunun ikinci haftası oynanan tek maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe Koleji, Göztepe'yi konuk etti.
Göztepe, maçın 3. çeyreğine 1 sayı geride girse de son çeyrekte Fenerbahçe Koleji'ni 96-81 yendi.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor