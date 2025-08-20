Göztepe, Fatih Karagümrük Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, Fatih Karagümrük Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un yönetimindeki çalışmalarda pas ve şut çalışmaları ile savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirildi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı.

İlk bölümde pas ve şut çalışmasının yapıldığı antrenmanda savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirildi.

???????Sarı-kırmızılılar, 22 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor
