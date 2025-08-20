Göztepe, Fatih Karagümrük Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un yönetimindeki çalışmalarda pas ve şut çalışmaları ile savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılılar, 22 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor