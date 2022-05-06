Göztepe, Fatih Karagümrük maçına hazır
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılı kafile hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe müsabakasında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.
AA / Ali Korkmaz - Spor