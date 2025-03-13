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Göztepe, Eyüpspor Maçında Galibiyet Peşinde

Göztepe, Eyüpspor Maçında Galibiyet Peşinde
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Trendyol Süper Lig'de son 6 maçında galibiyet alamayan Göztepe, Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor. Teknik Direktör Stoilov, oyuncularına mutlaka galibiyet hedefini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Göztepe, hafta sonu oynayacağı Eyüpspor maçını kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in bu sezonki dikkat çeken takımlarından olan Göztepe, son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Ligin ilk 21 haftasında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan İzmir ekibi, Avrupa için en iddialı takımlardan birisi olurken oynadığı son 6 maçında ise istediği sonuçları alamayıp galibiyete hasret kaldı. Kötü geçen bu dönemde Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor karşılaşmalarını kaybeden İzmir ekibi, Bodrum FK ve Samsunspor ile de berabere kaldı. Tekrar çıkışa geçmek isteyen Göztepe, 16 Mart Pazar günü Gürsel Aksel'de oynayacağı Eyüpspor maçını kazanarak yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un da hafta içi yapılan antrenmanlarda mutlak galibiyet istediğini oyuncularına vurguladığı ifade edildi.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan müsabakayı Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı.

İç sahada en başarılı 3. takım

Süper Lig'de hafta sonu Eyüpspor'u ağırlayacak olan Göztepe, iç sahada sergilediği performansla ligin en iyi takımları arasında yer alıyor. Şu ana kadar taraftarının önünde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, topladığı 29 puanla Fenerbahçe (33) ile Galatasaray'ın (33) ardından bu alanda en iyi takım konumunda bulunuyor. İzmir ekibi, Eyüpspor'u mağlup ederek bu alandaki başarısını devam ettirmeyi hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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