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Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenmana devam eden sarı-kırmızılı futbolcular, ısınma ve pas çalışması yaptı.

Trendyol Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor'la karşılaşacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde dar alanda oyun oynadı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Trendyol Süper Lig Cumartesi Eyüpspor 3-sayfa Futbol Spor

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