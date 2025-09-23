Göztepe, Eyüpspor Maçına Çift Antrenmanla Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, yoğun antrenman programıyla maç hazırlıklarına devam ediyor. Takım, sabah ve akşam antrenmanlarında kuvvet çalışmaları ve oyun varyasyonları üzerinde durdu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, sabah antrenmanına salonda kuvvet ve core çalışmalarıyla başlayan takım, sahada düz koşu ve dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanında ise dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, günü savunma-hücum varyasyonlarıyla tamamladı.
Göztepe, 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor'un konuğu olacak.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor