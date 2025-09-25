Haberler

Göztepe, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleşen çalışmalarda, ısınmanın ardından pas ve top kapma teknikleri üzerinde duruldu.

Trendyol Süper Lig'de 27 Eylül Cumartesi günü ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan İzmir ekibi, ikinci bölümde ise 10'a 10 oyun gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
