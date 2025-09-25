Göztepe, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'de 27 Eylül Cumartesi günü ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan İzmir ekibi, ikinci bölümde ise 10'a 10 oyun gerçekleştirdi.