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Göztepe, Eyüpspor ile Zorlu Bir Maç İçin Hazır

Göztepe, Eyüpspor ile Zorlu Bir Maç İçin Hazır
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde yarın Eyüpspor'a konuk olacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde yarın Eyüpspor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 9. hafta mücadelesinde yarın Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Eskişehir bölgesi hakemlerinden Turgut Doman yönetecek. Zorlu maç öncesinde konuk ekip Göztepe, 12 puanla 6. sırada yer alırken, aynı puan sahip olan Eyüpspor ise averajla sarı-kırmızılıların bir basamak altında yer alıyor. İzmir ekibi, İstanbul temsilcisini mağlup ederek hem üst sıralara yükselmeyi hem de bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

Göztepe'de bir süredir sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş'un yanı sıra sarı kart cezalısı Anthony Dennis, yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Öte yandan Stanimir Stoilov yönetiminde şu ana kadar Eyüpspor'la iki kez karşılaşan Göztepe, bu karşılaşmaların ikisinden de galibiyetle ayrılmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Eyüpspor Futbol izmir Spor

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