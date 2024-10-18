Göztepe, Eyüpspor deplasmanında

SÜPER Lig'de milli aradan önce evinde Sivasspor'u 3-2 yenip 12 puanla 6'ncı sıraya adını yazdıran Göztepe yarın 9'uncu hafta karşılaşmasında Eyüpspor'la deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Turgut Doman düdük çalacak. Konuk Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Dismas Miroshi ile golcü Kubilay Kanatsızkuş, İstanbul deplasmanında görev alamayacak.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, milli maç arasında yoğun tempoda çalıştıklarını ve özel maç yaptıklarını belirterek, "Eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Eyüpspor da bizim gibi ligin yeni takımı ve onlar da iyi bir başlangıç yaptı. Aynı puandayız. İki takım da geçen sezona göre çok farklı. Biz gereken mücadeleyi ortaya koymalıyız" dedi.

Göz-Göz, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 3 deplasman maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.