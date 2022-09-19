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Göztepe evinde ilk 3 puanını aldı

Spor Haberleri

Göztepe evinde ilk 3 puanını aldı

Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Göztepe, bu sezon evinde ilk 3 puanını aldı.

Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Göztepe, bu sezon evinde ilk 3 puanını aldı.

Spor Toto 1. Lig'deki İzmir derbisinde Göztepe, Altınordu'yu Yasin Öztekin'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu skorla, bu sezon evindeki ilk 3 puanına ulaşan sarı-kırmızılılar, 4 haftalık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

Göztepe, ligin ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başlamış ancak daha sonra evinde oynadığı Erzurumspor ve Gençlerbirliği maçlarından 1 puanla ayrılmıştı. Göztepe, Bandırmaspor ve Boluspor deplasmanlarından ise puansız dönmüştü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yasin Öztekin Altınordu İzmir Spor Haberler

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