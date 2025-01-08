Göztepe, Erzurumspor FK Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümüne ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan takım, ikinci bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Göztepe, akşam saatlerinde Erzurum'a gidecek.

Erzurumspor FK-Göztepe maçı, yarın saat 13.00'te Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak.