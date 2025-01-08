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Göztepe, Erzurumspor FK ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Deplasmanda Karşılaşacak

Göztepe, Erzurumspor FK ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Deplasmanda Karşılaşacak
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Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Erzurumspor FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak. İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek grup aşamasına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın Erzurumspor FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yer alan Göztepe, yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. 5. Tur'da Bucaspor 1928'i eleyerek gruplara kalan İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ev sahibi Erzurumspor FK ise 4. Tur'da Ayvalıkgücü'nü, 5. Tur'da ise Sakaryaspor'u eleyerek grup aşamasına kalmayı başardı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Datro Fofana, Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet, Erzurumspor FK karşısında forma giyemeyecek.

Karşılaşmayı Mardin bölgesi hakemlerinden Yunus Dursun yönetecek. Dursun'un yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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