Üye Girişi
Haberler
Göztepe, Eren Tozlu ve Sory Diallo'yu transfer listesine aldı

Göztepe, Eren Tozlu ve Sory Diallo'yu transfer listesine aldı

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Göztepe, Erzurumpor FK'dan Eren Tozlu ve Senegal Ligi ekiplerinden Sory Diallo'yu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

p> Spor Toto 1'inci Lig'de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Göztepe biri yabancı iki futbolcuyu listeye aldı. Sarı-kırmızılılar Erzurumpor FK'dan golcü Eren Tozlu ve Senegal Ligi ekiplerinden Diambars'ta forma giyen kanat oyuncusu Sory Diallo'nun peşine düştü. Sarı-kırmızılı kurmayların 20 yaşındaki Senegalli Diallo'yu çok beğendiği ve takıma kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi. Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic ekibinin, Diallo'yu bir turnuvada izledikleri de ifade edildi.

Yerli transferinde de hareketli günler geçiren Göztepe, Erzurumspor FK'dan geçen sezon 31 maçta 13 gol atıp 4 de asist yapan Eren'e de teklifini götürdü. Tecrübeli futbolcunun şampiyonluğa oynayacak bir takıma gitmek istediği kaydedildi. Giresunspor, Pazarspor, Mersin İdman Yurdu, Samsunspor, Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor FK'da top koşturan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 369 maçta 98 kez fileleri sarstı. Göztepe, Altınordu'dan sol bek Ali Dere, Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest ve Giresunspor'dan kaleci Ferhat Kaplan'la prensipte anlaşma sağlamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Eren Tozlu Senegal Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title