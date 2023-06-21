Göztepe, Eren Tozlu ve Sory Diallo'yu transfer listesine aldı

Yerli transferinde de hareketli günler geçiren Göztepe, Erzurumspor FK'dan geçen sezon 31 maçta 13 gol atıp 4 de asist yapan Eren'e de teklifini götürdü. Tecrübeli futbolcunun şampiyonluğa oynayacak bir takıma gitmek istediği kaydedildi. Giresunspor, Pazarspor, Mersin İdman Yurdu, Samsunspor, Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor FK'da top koşturan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 369 maçta 98 kez fileleri sarstı. Göztepe, Altınordu'dan sol bek Ali Dere, Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest ve Giresunspor'dan kaleci Ferhat Kaplan'la prensipte anlaşma sağlamıştı.