Göztepe, Emirhan Delibaş ve Hasic'i kiraladı Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş'tan Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş'tan Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2003 doğumlu orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ajdin Hasic, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz Beşiktaş Spor Haberler

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