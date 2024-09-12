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Göztepe, Emircan Seçgin'i kadrosuna kattı

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SÜPER Lig'de 5'inci haftayı bay takım olarak geçecek Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i resmen kadrosuna dahil etti. 22 yaşındaki eldivenle 2 senelik sözleşme imzalandı.

SÜPER Lig'de 5'inci haftayı bay takım olarak geçecek Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i resmen kadrosuna dahil etti. Son olarak 2'nci Lig ekibi İskenderunspor forması giyen 22 yaşındaki eldivenle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2002 doğumlu kaleci Emircan Seçgin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak İskenderunspor forması giyen Emircan, Tuzlaspor ve Akhisarspor takımlarının formasını giydi. Emircan Seçgin'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Göztepe'nin sezon başında Ankara Keçiörengücü'nden kadrosuna dahil ettiği eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan'la ise yollarını ayırması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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