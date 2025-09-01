Göztepe, Emersonn Correia'nın Toulouse'a Transferini Duyurdu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Emersonn Correia da Silva'nın Fransa'nın Toulouse kulübüne transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Emersonn Correia da Silva'nın, Fransa kulübü Toulouse'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Emersonn'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor