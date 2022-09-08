Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, Ege Özkayımoğlu'nu Afyonspor'a kiraladı

Spor Haberleri

Göztepe, Ege Özkayımoğlu'nu Afyonspor'a kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin forveti Ege Özkayımoğlu, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi HES İlaç Afyonspor'da kiralık olarak forma giyecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin forveti Ege Özkayımoğlu, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi HES İlaç Afyonspor'da kiralık olarak forma giyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Ege Özkayımoğlu'nun sezon sonuna kadar HES İlaç Afyonspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

21 yaşındaki futbolcu, daha önce de 1922 Konyaspor'da kiralık olarak mücadele etmişti.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

HES Ege Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title