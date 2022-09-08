Göztepe, Ege Özkayımoğlu'nu Afyonspor'a kiraladı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin forveti Ege Özkayımoğlu, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi HES İlaç Afyonspor'da kiralık olarak forma giyecek.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin forveti Ege Özkayımoğlu, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi HES İlaç Afyonspor'da kiralık olarak forma giyecek.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Ege Özkayımoğlu'nun sezon sonuna kadar HES İlaç Afyonspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
21 yaşındaki futbolcu, daha önce de 1922 Konyaspor'da kiralık olarak mücadele etmişti.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor