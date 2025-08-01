Göztepe, Efkan Bekiroğlu ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 1995 doğumlu orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, "1995 doğumlu orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Göztepe'mize hoş geldin Efkan Bekiroğlu." denildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor