Göztepe düşerken kasayı doldurdu

Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 maç kala umut tüketip düşmenin eşiğine gelen Göztepe, henüz sezon bitmeden yıldızlarını satarak kasasını doldurdu.

Önce golcüsü Cherif Ndiaye'yi Çin Halk Cumhuriyeti ekiplerinden Shangai Port'a bonservis bedeli ile gönderen sarı-kırmızılılar, orta sahası Obinna Nqobodo'yu da Amerika Birleşik Devletleri MLS takımı Cincinnati'ye uğurladı. Türkiye'nin borçsuz ender kulüplerinden biri olan Göztepe'nin iki oyuncudan toplamda yaklaşık 5 milyon Euro gelir elde ettiği bildirildi. Kalan 6 maçta iki futbolcusundan yararlanamayacak Göztepe'nin en az 3 futbolcusunu da hatrı sayılır bir bedelle satacağı kaydedildi.