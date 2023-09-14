Göztepe, Doğan Erdoğan ile anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen Doğan Erdoğan'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen Doğan Erdoğan'la anlaştı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola Samsunspor'da başlayan 27 yaşındaki Doğan Erdoğan, Türkiye kariyerinde Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'de görev aldı.
Kaynak: AA / Spor