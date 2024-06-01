Göztepe, Djalma Silva ile sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, Brezilyalı futbolcu Djalma Silva ile anlaşma sağladı. Savunmanın solunda forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Djalma Silva, son olarak AEL Limassol takımında oynadı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Djalma Antonio da Silva Filho ile anlaştı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, savunmanın solunda forma giyen Djalma Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Djalma Silva, son olarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEL Limassol'da forma giydi.