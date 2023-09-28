Göztepe, dış sahada gol yemeden ilerliyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 6 hafta itibarıyla dış sahada gol yemeyen iki takımdan birisi konumunda bulunuyor.

Yeni sezona kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe, Trendyol 1. Lig'in ilk 6 haftasında hedefinin uzağında kalsa da deplasman maçlarında ortaya koyduğu oyunla taraftarını mutlu etmeyi başardı. Sezonun ilk deplasman maçında Ümraniyespor'a konuk olan İzmir ekibi, İstanbul temsilcisiyle golsüz berabere kalırken, ilerleyen haftalarda ise önce dış sahada Altay, daha sonra da Manisa FK'yı 1-0'lık skorlarla geçmeyi başardı. Şu ana kadar evinden uzakta oynadığı söz konusu üç maçta kalesini gole kapatan Göztepe, bu alanda Keçiörengücü ile ligin en iyi takım konumunda bulunuyor. - İZMİR