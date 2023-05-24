Göztepe deplasmanlarda kolay kaybetmiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü Play-Off çeyrek final maçında Bodrumspor'a konuk olacak Göztepe bu sezon deplasmanlarda başarılı sonuçlara imza attı. Sarı-kırmızılılar dış sahada aldığı sonuçlarla en başarılı 6 takım arasına adını yazdırdı. Gurbette 18 müsabakaya çıkan Göztepe 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. Göztepe, rakip sahadan hanesine toplam 28 puan yazdırırken, 19 gol atıp kalesinde 16 gördü. Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK, Altınordu, Tuzlaspor, Denizlispor ve Ankara Keçiörengücü'nü yenip, Adanaspor, Altay, Manisa FK ve Bodrumspor'la berabere kaldı.

İzmir ekibi, Bandırmaspor, Boluspor, Pendikspor, Samsunspor, Eyüpspor ve Gençlerbirliği müsabakalarını ise kaybetti. Ligde son 14 maçında ise mağlubiyet yüzü görmeyen Göztepe, başarılı bir seri yakalayıp Play-Off biletini aldı. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçta Bodrumspor'u yenerek Süper Lig yarışında adını yarı finale yazdırmak isteyen Göztepe'de sarı kart cezası sona eren kanat oyuncusu Mamah, görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren İzmir temsilcisinde Mihojevic ve Erhan sakat.