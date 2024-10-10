Göztepe, Deplasmandaki İlk Galibiyetini Eyüpspor Karşısında Arıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Eyüpspor'u mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon şimdiye kadar sergilediği performansla taraflı tarafsız futbolseverlerin beğenisini kazanırken, topladığı 12 puanla da ligde 6. sırada yer alıyor. İç sahada iyi performansa imza atarak, Bodrum FK, Kayserispor ve Sivasspor'u mağlup eden İzmir ekibi, Fenerbahçe ile de berabere kaldı. Bu süreçteki 12 puanın 10'unu almayı başaran sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı müsabakalarda yenilgisiz olarak yoluna devam ediyor.

Deplasmanda ise iç sahadaki performansının tam tersini sergileyen Göztepe, oynadığı 3 maçta galibiyet yüzü göremedi. Antalyaspor ve Alanyaspor'la berabere kalan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta da Samsunspor'a mağlup oldu. Deplasmanda henüz 3 puan alamayan İzmir temsilcisi, Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor'u mağlup ederek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak istiyor.

Stanimir Stoilov yönetiminde şu ana kadar Eyüpspor'la iki kez karşılaşan Göztepe, bu karşılaşmaların ikisinden de galibiyetle ayrılmayı başardı. - İZMİR