Göztepe Deplasmanda Kayserispor ile Karşılaşacak

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor ile yarın karşılaşacak. Maç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak. Göztepe, sezonun ilk 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 8 puanla 3. sırada bulunuyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda, saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Selim Şenöz yapacak.

Göztepe'de sezon öncesi kampta sakatlanan ve ameliyat olan Ogün Bayrak, dışında eksik bulunmuyor.

Süper Lig'in ilk 4 haftasından 2 galibiyet 2 beraberlikle ayrılan İzmir temsilcisi, topladığı 8 puanla 3. sırada yer alıyor.

Hazırlıklar tamamlandı

Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda futbolcular, pas, orta ve şut çalışmaları yaptı, taktiksel oyun oynadı.

İzmir ekibi, bugün Kayseri'ye giderek kampa girecek.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
