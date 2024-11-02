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Göztepe Deplasmanda Galibiyet Alamıyor

Göztepe Deplasmanda Galibiyet Alamıyor
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Bu sezon Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 5 maçta galibiyet elde edemeyen Göztepe, Gaziantep FK'ya karşı oynadığı maçta 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, deplasman performanslarından duyduğu endişeyi dile getirerek, net fırsatları kaçırıp basit hatalar yaptıklarını belirtti.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 deplasman maçında galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, bu süreçte 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 10. haftada deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılı ekip 2-1 kaybetti. Bu sezon dış sahada henüz galibiyetle tanışamayan İzmir ekibi, şu ana kadar konuk olduğu 5 müsabakada da 3 puan almayı başaramadı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Deplasmanda oynarken net fırsatlar yakalayıp değerlendiremediğinizde ve ardından basit hatalar yaptığınızda, istediğinizi almanız zorlaşır. Gaziantep FK karşısında da böyle bir durum yaşadık. Ancak çalışmaya devam edeceğiz; arzuladığımız oyun tarzını sahaya yansıtmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Deplasmanda bu sezon 2 beraberlik 3 mağlubiyet

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonun başlamasıyla birlikte Gürsel Aksel'de şu ana kadar oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 berberlik alan Göztepe, dış sahada ise bu performansının tam tersini sergiliyor. Şu ana kadar deplasmanda 5 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bu süreçte oynadığı dış saha Antalyaspor ve Alanyaspor ile berabere kalan İzmir ekibi, Samsunspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK'ya ise kaybetti. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta iç sahada Konyaspor'u ağırladıktan sonra Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

Ahmed Ildız, bu sezonki ilk golünü attı

Göztepe'nin geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Ahmed Ildız, 2023-2024 sezonunda oynadığı 18 lig maçında 3 gol, 2 asist yaparak kritik zamanlarda ortaya çıkıp şampiyonluk yolunda önemli skor katkısı vermeyi başarmıştı. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve oynadığı 7 maçta 251 dakika süre alan Ildız, Gaziantep FK karşısında sarı-kırmızılı takımı öne geçiren golü kaydederek bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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