Göztepe Deplasmanda Başarılı Performansını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon oynadığı 3 deplasman maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren Göztepe, iç sahada gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kalsa da dış sahadaki oyunuyla puanları toplamaya devam ediyor. Bu sezon şimdiye kadar deplasmanda Ümraniyespor'la berabere kalan İzmir ekibi, Altay ve Manisa FK'yı ise mağlup etmeyi başardı. Böylece sarı-kırmızılılar dış sahada alabileceği 9 puanın 7'sini kazanmış oldu. Manisa FK maçından sonra da bu konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, "Bu sezon deplasmanda oynadığımız 3. maç ve hiç gol yemeden 7 puan topladık. Çok sıkı çalışmaya ve yaşadığımız sorunları onarmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu şekilde sahamızda da oynadığımız maçları kazanıp taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" diye konuştu.

İzmir ekibi, gelecek hafta Gürsel Aksel Stadyumu'nda Adanaspor ile karşılaşacak. - İZMİR