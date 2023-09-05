Göztepe Deplasmanda Başarılı, Evde Başarısız

Göztepe, bu sezon ligde topladığı 4 puanı da deplasmanda oynadığı maçlarda kazandı. Sarı-kırmızılılar, ev sahibi olduğu iki karşılaşmada ise puanla tanışamadı.

Göztepe, bu sezon ligde topladığı 4 puanı da deplasmanda oynadığı maçlarda kazandı. Sarı-kırmızılılar, ev sahibi olduğu iki karşılaşmada ise puanla tanışamadı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligin ilk haftasındaki Sakaryaspor mücadelesini Gürsel Aksel'deki zeminin kötü olması sebebiyle Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynadı ve bu maçı 1-0 kaybederek sezona kötü bir başlangıç yaptı. İzmir temsilcisi, ilk puanını 2. hafta deplasmanda Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalarak alırken, 3. haftada konuk ettiği Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk 3 puanını da İzmir derbisinde konuk olduğu Altay'ı 1-0 yenerek elde etti. Böylece Göztepe, şu ana kadar topladığı 4 puanı da deplasmanda oynadığı müsabakalarda alırken, ev sahipliği yaptığı maçlarda ise puanla tanışamadı. - İZMİR