Göztepe'den Ogün Bayrak'a 2 Yıl Uzatmalık Sözleşme

Güncelleme:
Göztepe, sağ kanat oyuncusu Ogün Bayrak'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. 27 yaşındaki futbolcu, sezon öncesinde sakatlık yaşamasına rağmen takım için önemli bir isim olmaya devam ediyor.

SÜPER Lig'deki Ege temsilcisi Göztepe'de üçüncü sezonuna giren sağ kanat oyuncusu Ogün Bayrak, 2026'da bitecek sözleşmesini 2 yıllığına uzattı. Sportif Direktör Ivan Mance'yle bir araya gelerek imza atan 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu sezon öncesi Slovenya kampında omzundan sakatlanıp ameliyat olduğu için ligde ilk iki maçta forma giyememişti. Ivan Mance, yeni sözleşmeyle ilgili, "Ogün ile sözleşmemizi uzatmaktan mutluluk duyuyoruz. Süper Lig'e yükselişimizde ve geride bıraktığımız sezonda önemli rol oynayan oyuncularımızdan biri oldu. Her antrenmanda ve her maçta yüzde yüzünü ortaya koyan, her zaman takımı kendisinin önüne koyan isimlerden biri. Son iki sezonda bizimle birlikte büyüdü ve gelişti. Şimdi ise onun iyileşmesini sabırla bekliyoruz çünkü iyileştiğinde Göztepe ile birlikte gelişimini sürdürmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
