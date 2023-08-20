Göztepe'den lige kötü başlangıç

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ilk iki haftada sadece 1 puan kazarak lige kötü bir başlangıç yaptı.

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 2 haftasında Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan maçta gol sesi çıkmayınca iki tarafta bir puana razı oldu. Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligdeki ilk puanını aldı. Üst lig hedefiyle çıktığı sezonda iki hafta itibarıyla galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar lige kötü bir başlangıç yaptı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovi, "Tabii ki biz bu maça kazanmak için geldik. Maça iyi de başladık ve karşılaşmanın kontrolü bizdeydi. Fakat daha sonra hiç beklemediğimiz bazı sakatlıklar yaşadık ve 2 kere sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Bu sistem değişikliklerinin ardından oyuna giren oyuncularımızdan bazıları bu sisteme alışık değildi. O yüzden bazı anlarda sıkıntılar yaşadık. Fakat maçın sonuna doğru kazanmak için her şeyi yaptık. Çok fazla fırsatlar yakaladık fakat bunları gole çeviremedik. Bence 0-0 adil bir skordu ve buradan bu şekilde ayrılıyoruz" şeklinde konuştu.

Taraftar tepkili

Göztepe'nin, Ümraniyespor karşılaşmasında beraberlik almasından sonra sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Teknik Direktör Radomir Kokovi için, "Bu sistemle, bu oyunla olmaz" ve "90 dakika biz ne izledik?" gibi yorumlarda bulundu. - İZMİR