Göztepe, genç oyuncu Tibet Durakçay'ı Menemen FK'ya kiraladı
Göztepe, 19 yaşındaki futbolcusu Tibet Durakçay'ı sezon sonuna kadar Menemen FK'ya kiraladığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Tibet Durakçay'ın sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ekiplerinden Menemen FK'ya kiralandığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Tibet Durakçay, sezon sonuna kadar Menemen FK'ya kiralanmıştır. Başarılar Tibet." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor