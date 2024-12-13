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Göztepe'den Hakem Açıklamalarına Tepki: 'Kabak Tadı Verdi'

Göztepe'den Hakem Açıklamalarına Tepki: 'Kabak Tadı Verdi'
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Göztepe, Hatayspor'un hakem hakkında yaptığı açıklamalara yanıt vererek, 'Kabak Tadı Verdi' ifadesiyle tepki gösterdi. İzmir ekibi, rakiplerin hakemleri etkileme girişimlerinin Türk futboluna zarar verdiğini vurguladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı öncesinde ev sahibi ekibin hakem hakkında yaptığı açıklamasına 'Kabak Tadı Verdi' çıkışıyla tepki göstererek, "İlk yarının son haftalarına yaklaşmış olmamıza rağmen, her maç öncesinde rakiplerimiz tarafından hakemleri etkilemek amacıyla yapılan açıklamalar artık kabak tadı vermeye başladı" ifadelerine yer verdi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ev sahibi Hatayspor ise hakem atamasından rahatsız olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine de Göztepe, 'Kabak Tadı Verdi' başlığıyla bir yazılı bir açıklama yayımladı. İzmir ekibi, her maç öncesinde rakiplerin karşılaşmayı yönetecek hakemi etkilemek için açıklamalar yaptığını ve bunun kabak tadı vermeye başlandığını vurguladı.

Konuyla ilgili Göztepe tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İlk yarının son haftalarına yaklaşmış olmamıza rağmen, her maç öncesinde rakiplerimiz tarafından hakemleri etkilemek amacıyla yapılan açıklamalar artık kabak tadı vermeye başladı. Bu tür söylemlerin, Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkı sağlamadığı açıkça görülmektedir.

Bu açıklamaların ardından aleyhimize verilen kararlar, eşit şartlarda mücadele etmemizi engellemektedir. Artık bu durumun tekrarlanmamasını ve futbolun yalnızca yeşil sahada oynanıp orada sonuçlanmasını istiyoruz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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