Haberler

Göztepe'den Galatasaray Maçında Hakem Kararlarına Sert Tepki

Göztepe'den Galatasaray Maçında Hakem Kararlarına Sert Tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe, hakem kararlarını eleştirerek sosyal medyada büyük bir tepki gösterdi. Kırmızı kart kararının karşılaşma üzerindeki etkisi konuşulurken, teknik direktör Stoilov, takımının her zaman en iyi performansı göstermesi gerektiğini vurguladı.

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında namağlup lider Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini alan Göztepe isyan bayrağını açtı. Sarı-kırmızılılar resmi hesaplarından hakem kararlarına büyük tepki gösterirken, taraftarlar da sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Müsabakada 6'ncı dakikada Efkan'ın golüyle öne geçen Göztepe, 19'uncu dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı. Karşılaşmanın kırılma anı ise 42'nci dakikada yaşandı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen'le girdiği ikili mücadele sonrası rakibinin yüzüne darbe indirdiği gerekçesiyle ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kalan Malcom Bokele aleyhine verilen karar İzmir ekibini ayağa kaldırdı. Sezonun ikinci haftasında da Fenerbahçe maçında hakem kararlarının kurbanı olan sarı-kırmızılılar büyük tepki gösterdi.

OSIMHEN'E ÇALMADI, BOKELE'YE ÇALDI

Göztepe, ilk olarak Osimhen'in Bokele'ye faul yaptığını gerekçe göstererek resmi hesaplardan pozisyonun fotoğrafını paylaştı. "Biçildik" başlığı ile hakem Oğuzhan Çakır'a tepki koyan Göztepe daha sonra bir video paylaştı. "Her sene aynı film!" başlıklı görüntülerde Osimhen'in Arda Okan'a ve Bokele'ye fauller yaptığı görüntüler servis edildi. Göztepe'nin resmi hesaplarından paylaştığı gönderilere binlerce yorum yapıldı. Rams Park'a takımlarını desteklemek için gelen Göztepeli taraftarlar da maç bitiminde takımı tribünlere davet edip tezahüratlarla oyunculara moral verdi. Galatasaray deplasmanında tam 9 kurtarış yaparak takımını ayakta tutmaya çalışan kaptan kaleci Mateusz Lis, "11'e 11 çok iyi oynadık. Kırmızı kart maçı öldürdü. Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

STOILOV: HAKEMLERİ KONUŞMAK BENİM İŞİM DEĞİL

Teknik Direktör Stanimir Stoilov ise hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmediğini söyledi. Stoilov, "Hakemleri konuşmak benim işim değil. Takımda çözmem gereken sorunlar var. Ben onlara odaklanıyorum. Bu kararları analiz edecek ve yorumlayacak insanlar var. Ben bahana üretmeyi sevmiyorum" dedi. Deneyimli çalıştırıcı kırmızı karta kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Takımım her zaman kırmızı karta kadar olan o futbolu sahada sergilemeli ve bunu sürekli hale getirmeli" yorumunu yaptı.

'İLK YARIDA TAKIMIM İSTEDİĞİM FUTBOLU OYNADI'

Stoilov açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bizim adımıza maçın iki farklı kısmı vardı. İlk yarıda takımım arzuladığım ve her zaman oynamak istediğimiz futbolu sahaya yansıttı. Maçın bu döneminde aradığımız golü bulduk, fırsatlar yakaladık. İkinci golü de atabilirdik. Ancak daha sonra yaptığımız bir hatayı Galatasaray değerlendirdi. Ardından da kırmızı kart oldu. Kırmızı karttan sonra da maçın ikinci farklı kısmı ve ikinci yarı başladı. İkinci yarı Galatasaray bizden daha iyiydi, fırsatlar yakaladı. Bu şekilde de galibiyeti hak etti"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.