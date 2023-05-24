Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Göztepe'den deplasmanda 8 galibiyet

Göztepe'den deplasmanda 8 galibiyet

Spor Haberleri

Göztepe, bu sezon dış sahada oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 28 puan toplamayı başardı.

Göztepe, bu sezon dış sahada oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 28 puan toplamayı başardı.

Spor Toto 1. Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yapan Göztepe, daha sonra iyi bir ritim yakalayarak istediği sonuçları almayı başardı. Göz-Göz, ligi 60 puanla 7. sırada tamamlarken, Süper Lig için de play-off oynama hakkı kazandı. Ligi play-off hattının son sırasında bitiren sarı-kırmızılılar, tarafsız sahada oynanacak finale kadar ilerlemesi durumunda iki maçını da dış sahada oynayacak.

İzmir temsilcisi, Spor Toto 1. Lig'in normal sezonunda da deplasmanda etkili bir performans sergiledi. Göztepe, dış sahada oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 28 puan toplamayı başardı. Böylece sarı-kırmızılılar, deplasmanda Samsunspor ve Bodrumspor'dan 2, Manisa FK'dan ise 1 maç daha az galibiyet aldı.

Öte yandan İzmir temsilcisi, ligde oynadığı son 7 deplasman maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Göztepe, son olarak Şubat 2023'de Gençlerbirliği deplasmanında mağlubiyet yaşadı. - İZMİR

İzmir Seçim Sonuçları
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2019
İzmir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İzmir Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title