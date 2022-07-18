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Göztepe'den çifte hamle

Demirören Haber Ajansı - Onur Atış - Spor
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Göztepe'den çifte hamle

TRANSFERDE son olarak Samsunspor'dan eski futbolcusu Yasin Öztekin'le anlaşma sağlayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, çifte hamlede bulundu.

TRANSFERDE son olarak Samsunspor'dan eski futbolcusu Yasin Öztekin'le anlaşma sağlayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, çifte hamlede bulundu. Şu ana kadar Mamah, Palmer, Hüsamettin, Berkay, Uğur Kaan ve Berkin'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Manisa FK'dan ayrılan stoper Sadi Karaduman ve 1461 Trabzonlu sol bek Yunus Emre Gedik transferinde sona yaklaştı.

Bonservisi elinde olan Sadi ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların vazgeçtiği Yunus Emre ve kulübüyle de pürüzleri giderdiği öğrenildi. İki futbolcunun en kısa sürede Göz-Göz ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Turgay Altay yönetiminde Afyonkarahisar kampında sürdüren Göztepe'nin ilk özel maçında yarın Manisa FK ile karşı karşıya geleceği de açıklandı.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Yasin Öztekin Samsunspor Spor Haberler

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