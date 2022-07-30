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Göztepe'den çifte atak

Göztepe'den çifte atak

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe savunmaya takviyeler gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

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SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe savunmaya takviyeler gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar Manisa Futbol Kulübü ile yolları ayıran Sadi Karaduman ile görüşmelerini sürdürürken, Kocaelispor'dan stoper Mazlum Demir'i de listesine ekledi. Sadi ile sözleşme imzalamaya yakın olan Göztepe'nin boşa çıkan Mazlum'la da anlaşmaya aşamasına geldiği iddia edildi. Menemenspor altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan 31 yaşındaki Mazlum, Nazilli Belediyespor, Amed Sportif, Batman Petrolspor, Edirnespor ve Kocaelispor'da top koşturdu. Geçen sezon'un ilk yarısında Menemenspor forması giyen Mazlum, ikinci devrede ise Kocaelispor'da görev aldı. Göz-Göz yarın tesislerinde Denizlispor'la özel maç oynayacak.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Mazlum Demir Manisa Spor Haberler

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