Göztepe'den Ali Akman bombası SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe aradığı golcüyü buldu. SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe aradığı golcüyü buldu. Sarı-kırmızılılar son olarak Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen Ali Akman'ı resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2002 doğumlu hücum oyuncusu Ali Akman satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır" ifadeleri yer aldı. Bursaspor altyapısından yetişen genç forvet, Hollanda Ligi'nde geçen sezon 28 maça çıkıp 6 kez fileleri sarsmıştı. - İzmir Spor Demirören Haber Ajansı / Onur Atış Ali Akman Hollanda Spor Haberler

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