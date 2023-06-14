Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları başladı

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Göztepe'de gidecek ve kalacak oyuncuların geleceği netleşmeye başladı. Gelecek sene daha kaliteli bir kadro kurmayı planlayan yönetimin Marco Kvasina, Dino Arsalanagic, Yasin Öztekin, Michee Ngaline, Aliou Traore, Ekrem Kılıçarlan, David Tijanic, Marko Mihojevic, Lukas Erhan, Hikmet Çiftçi, Adjin Hasic, Ali Akman, ve Junio Loue'yi gözden çıkardı. Radikal değişimlere hazırlanan kurmayların kaleci Arda, İsmail, Yalçın, Mamah, Palmer, Atınç, Uğur Kaan ve Yunus Emre ile yola devam edeceği bildirildi. Göztepe'nin ayrıca Emir Ortakaya'yı bir sezon daha Fenerbahçe'den kiralabiymek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Göztepe'nin ayrıca Emir Ortakaya'yı bir sezon daha Fenerbahçe'den kiralabiymek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Genç yaşına rağmen sarı-kırmızılılarda çok başarılı bir performans ortaya koyan 18 yaşındaki futbolcunun da 1 sene daha gelişimini sürdürebilmek için Göztepe'de oynamak istediği bildirildi. Ancak Süper Lig'den de birçok takımın Emir'i istemesi Göztepe'nin işini zorlaştırdı. Fenerbahçe yönetimi ile ilişkileri iyi olan Göztepe'nin Emir konusunda ısrarcı olacağı kaydedildi. Göztepe'de sezon içinde Atanga ile yollar ayrılırken, ligin bitmesinin ardından sağ bek Tarık da veda mesajı yayınlamıştı.

Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023