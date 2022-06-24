Göztepe'de yeni sezon hazırlık programı belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe'de yeni sezon hazırlık programı belli oldu

AA - Zeynep Çelikkol - Spor
 - Güncelleme:
Göztepe'de yeni sezon hazırlık programı belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmana 29 Haziran'da çıkacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmana 29 Haziran'da çıkacak.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 27 Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bir araya gelecek sarı-kırmızılı futbolcular, sağlık kontrollerinin ardından 29 Haziran Çarşamba günü yapılacak antrenmanla çalışmalarına başlayacak.

İzmir'deki hazırlıklarını 8 Temmuz'a kadar sürdürecek takımın 11-24 Temmuz tarihlerinde ise Afyonkarahisar'da çalışmalara devam edeceği bildirildi.

Öte yandan futbolcular Kahraman Demirtaş ve Franco Di Santo ile yolların ayrıldığını da açıklandı.

AA / Zeynep Çelikkol - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title