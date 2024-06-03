Göztepe'de yabancı oyuncuların kaderi belirsiz

İskelet kadronun dağılmasını istemeyen teknik direktör Stanimir Stoilov'un kaleci Meteusz Lis, stoper Heliton ile golcü Romulo ile yola devam etmek istediği bildirildi. Geçen sezonun devre arasında Norveç'in Sarpsborg 08 takımından transfer edilen Lundqvist'in Göztepe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2 sezondur Göztepe forması giyen Mamah'ın da 2025 yılına kadar mukavelesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor