Üye Girişi
Haberler

Göztepe'de yabancı oyuncuların kaderi belirsiz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'de yeni sezon öncesi yabancı oyuncuların takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Teknik ekibin raporunu hafta sonuna kadar sunması bekleniyor.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi dış transferde Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna dahil eden, iç transferde ise İsmail, Dennis, Doğan ve Kubilay'la sözleşme yenileyen Göztepe'de yabancı oyuncuların kaderi bu hafta netlik kazanacak. Sarı-kırmızılılarla sözleşmeleri süren İsveçli orta saha Pascal Lundqvist ile Nijeryalı golcü Obinna Mamah'ın takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. Teknik ekibin iki oyuncu için bu hafta sonuna kadar kesin olarak raporunu kurmaylara sunacağı kaydedildi.

İskelet kadronun dağılmasını istemeyen teknik direktör Stanimir Stoilov'un kaleci Meteusz Lis, stoper Heliton ile golcü Romulo ile yola devam etmek istediği bildirildi. Geçen sezonun devre arasında Norveç'in Sarpsborg 08 takımından transfer edilen Lundqvist'in Göztepe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2 sezondur Göztepe forması giyen Mamah'ın da 2025 yılına kadar mukavelesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Spor Güncel Haberler

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada

Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title